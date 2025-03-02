В Лондоне сегодня пройдет чрезвычайный саммит по Украине

Лидеры 14 стран НАТО примут участие в Лондоне во встрече, посвященной обсуждению мира на Украине.

Инициатором чрезвычайного саммита стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как сообщили в канцелярии главы британского правительства, на встречу, которая пройдет в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона, приглашены лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте. Турция будет представлена министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

На Даунинг-стрит информировали, что участники саммита сфокусируются на обсуждении трех блоков тем. Первый из них "усиление позиции Украины сейчас, включая ее военную поддержку и увеличенное экономическое давление на Россию". Второй темой названа "необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое приведет к постоянному миру на Украине". Наконец, участники встречи намерены обсудить "следующие шаги по планированию прочных гарантий безопасности".