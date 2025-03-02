Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с британским королем Карлом III в Норфолке, передает Sky News.

По данным телеканала, из особняка Ланкастер-хаус в центре Лондона, где проходил международный саммит по безопасности, на котором обсуждалась Украина, политик добрался до поместья Сандрингем на вертолете.

По прибытии Зеленского встретил лично Карл III. Они немного пообщались и сфотографировались, прежде чем пройти внутрь поместья.

Источник: Gazeta.ru