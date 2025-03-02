Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с британским королем Карлом III в Норфолке, передает Sky News.
По данным телеканала, из особняка Ланкастер-хаус в центре Лондона, где проходил международный саммит по безопасности, на котором обсуждалась Украина, политик добрался до поместья Сандрингем на вертолете.
По прибытии Зеленского встретил лично Карл III. Они немного пообщались и сфотографировались, прежде чем пройти внутрь поместья.
Источник: Gazeta.ru
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