Израиль остановил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа

Израильская армия блокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и закрыла все контрольно-пропускные пункты.

Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что поставки гуманитарных грузов были прекращены "в связи с отказом [радикального палестинского движения] ХАМАС принять план [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа для продолжения переговоров".

Источник: ТАСС