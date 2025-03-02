Россия и США пытаются наладить отношения, сообщил Песков

Предыдущая администрация США нанесла огромный ущерб отношениям с Россией, поэтому путь восстановления предстоит долгий.

Однако его можно ускорить при наличии политической воли президентов обеих стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения. Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений", - дал оценку представитель Кремля.

"Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров - президента Путина и президента Трампа, - то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно", - добавил Песков.

Источник: ТАСС