Комиссия парламента отложила законопроект о процессе вступления Армении в ЕС

Парламентская комиссия по евроинтеграции отложила обсуждение во втором чтении законопроекта о начале процесса вступления Армении в ЕС.

Такое решение было принято на заседании комиссии в понедельник, передает Sputnik Армения.

В соответствии с принятым решением, законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС будет обсуждаться на пленарном заседании парламента не 4 марта, а 25 марта, вне зависимости от того, какое заключение вынесет парламентская комиссия.

«Причиной отсрочки стала преамбула к законопроекту, в которой дается политическая оценка устремлений в ЕС. Авторы документа не высказали никаких предложений в перерыве между первым и вторым чтением. В то время как замглавы МИД Паруйр Ованнисян предложил изъять преамбулу из законопроекта», отмечает агентство.

12 февраля парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз.