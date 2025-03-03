​​​​​​​Умерла легенда кино Элеонора Джорджи: 71 год, долгий бой с раком поджелудочной железы

Элеонора Джорджи, одна из ярчайших актрис итальянского кино, ушла из жизни в 71 год, оставив в сердцах зрителей неизгладимый след. В своих ролях она была искренней и невероятно живой, заставляя смеяться и переживать за своих героинь, будь то в культовых комедиях Карло Вердоне или драматичных картинах. Прожив более чем полвека на экранах, Джорджи, начавшая свой путь в кино в 1970-х годах, оставила огромное наследие в мировой кинематографической культуре.

Ее роли в таких фильмах, как «Borotalco» и «Compagni di scuola», стали неотъемлемой частью классики итальянского кино. В 1975 году она снималась в фильме «Собачье сердце» по роману Булгакова. Джорджи также снималась в фильме «Бархатные ручки» вместе с Адриано Челентано и Ренато Поццетто «Моя жена — ведьма».

В ноябре 2023 года актриса решилась поделиться своей историей. Элеонора Джорджи объявила, что у нее диагностирован рак поджелудочной железы. В интервью она призналась, что последние 14 месяцев были настоящим испытанием для ее тела, но, несмотря на физическую боль, ее семья стала для нее источником силы и поддержки.

Источник: la Repubblica

Назрин Аллахвердиева