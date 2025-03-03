Дуда считает, что Зеленский «перегнул палку» своим поведением в Белом доме

Владимир Зеленский позволил себе лишнее, вступив в перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Super Express.

"Принимая во внимание время, место и ситуацию, - да, я считаю, что немножко [перегнул]", - ответил Дуда на соответствующий вопрос журналиста издания. "Ни один европейский лидер, даже если у него есть чувство величия своей страны, до тех пор не позволял себе чего-то подобного в отношении президента США. <...> Для американской аудитории, американского налогоплательщика такое поведение могло быть шокирующим", - добавил польский лидер.

Кроме того, Дуда в очередной раз призвал Зеленского вернуться к переговорам с Трампом. "Зеленский должен вернуться за стол переговоров и разговаривать спокойно, поскольку Дональд Трамп - прагматик, и с ним можно вести переговоры", - сказал глава польского государства.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а Трамп в Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

Источник: ТАСС