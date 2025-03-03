Джавад Зариф подал в отставку с поста вице-президента Ирана

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку.

Как сообщает телеграм-канал Azad Iran со ссылкой на Fars News, президент Ирана пока еще не утвердил отставку Зарифа.

Отмечается, что причиной могло стать американское гражданство двух детей Зарифа. По иранскому законодательству, лица, занимающие стратегические должности, и их близкие родственники не могут иметь двойное гражданство. Поэтому некоторые депутаты парламента страны изначально выступали против назначения Джавада Зарифа вице-президентом, пишет телеграм-канал.

Источник: Azad Iran