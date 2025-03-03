CNN: Встречу Путина и Трампа готовят ускоренными темпами

Подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщает телеканал CNN.

«В частном порядке говорится, что подготовка к саммиту Трампа и Путина... теперь ускоряется», - указано в сообщении телеканала.

CNN предполагает, что перепалка Трампа с Зеленским в Белом доме могла быть спланирована администрацией американского лидера, чтобы дискредитировать Зеленского и отстранить от дальнейших переговоров.

Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского «неблагодарным агитатором» за демократов. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

Источник: РИА Новости