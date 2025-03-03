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USAID успело перечислить Армении около 50% из обещанных $250 млн

First News Media11:25 - 03 / 03 / 2025
USAID успело перечислить Армении около 50% из обещанных $250 млн

Армения в 2024 году получила $110 млн из общего пакета грантового соглашения с USAID на $250 млн, предусмотренного в рамках развития сотрудничества с США.

Об этом Sputnik-Армения сообщили в МИД республики в ответ на письменный запрос.

Речь идет о подписанном вице-премьером Армении Мгером Григоряном и директором миссии Агентства США по международному развитию в РА Джоном Аллело в сентябре 2024 года документе по внесению изменения в грантовое соглашение, направленное на развитие сотрудничества между Арменией и США.

В результате порог суммы, предусмотренной соглашением USAID, был увеличен более чем в два раза, со $120 миллионов до $250 миллионов, также были расширены направления совместных проектов.

В МИД отметили, что все проекты внешнего содействия, финансируемые Госдепом и USAID, заморожены, а само ведомство не имеет совместных с Агентством программ.

«По состоянию на 2024 год, из $250 млн было выделено $110 млн. Из них $49 млн пошло на «содействие демократическому переходу», – пояснили в МИД.

В рамках этой инициативы были реализованы пять программ: верховенство закона и права человека ($6,6 млн), эффективное управление (около $18,9 млн), политическая конкуренция ($8 млн), формирование взаимного согласия (около $8 млн), гражданское общество и СМИ ($13,6 млн), гуманитарная помощь ($1 млн).

Около $60 млн было распределено между программами в рамках «усиления экономической безопасности». Так, на повышение производительности частного сектора выделено около $29,8 млн, развитие рабочей силы – около $3,2 млн, предоставление услуг в сфере энергетики – около $25,8 млн и $1 млн – в качестве гуманитарной помощи.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот, в свою очередь, уведомил Конгресс о пересмотре политики по линии иностранной помощи.

Американский предприниматель Илон Маск назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что Агентство было «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». До этого западные СМИ сообщали, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

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