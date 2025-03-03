В США предложили печатать доллары с портретом Трампа

Конгрессмен от штата Техас Брендон Гилл в интервью Fox News заявил о намерении представить законопроект, который увековечит президента США Дональда Трампа на американской валюте пишет The Moscow Times.

В рамках этой инициативы Гилл предлагает заменить изображение Бенджамина Франклина на купюре в 100 долларов портретом Трампа.

По словам конгрессмена, таким образом американцы смогут выразить признательность за заслуги 45-го и 47-го президента США. «Это наименьшее, что мы можем сделать, чтобы увековечить все то, чего он добьется за эти четыре года», — заявил Гилл. Он также подчеркнул, что Трамп мог бы наслаждаться спокойной жизнью, посвящая время гольфу и семье, но вместо этого «он принял удар на себя ради страны».

Законопроект предусматривает, что Министерство финансов США разработает предварительный эскиз новой банкноты, а сама купюра поступит в обращение не ранее 2029 года. Последний раз портрет на американских банкнотах меняли в 1929 году, когда Эндрю Джексон заменил Гровера Кливленда на 20-долларовой купюре.

В конце февраля конгрессмен-республиканец из Южной Каролины Джо Уилсон предлагал законопроект о введении новой банкноты номиналом 250 долларов, на которой должен быть изображен Дональд Трамп. Уилсон объяснил свою инициативу тем, что, по его мнению, «байденфляция разрушила экономику», вынудив граждан носить с собой больше наличных денег.

Однако газета New York Post тогда напомнила, что данная инициатива противоречит закону от 1866 года, который запрещает размещать портреты живых людей на американской валюте.