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Вице-президенту США пришлось прервать отпуск из-за проукраинских протестов

First News Media12:00 - 03 / 03 / 2025
Вице-президенту США пришлось прервать отпуск из-за проукраинских протестов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден прервать отпуск на горнолыжном курорте в Вермонте из-за акции проукраинских активистов.

Нынешнее место пребывания семьи вице-президента не раскрывается, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Post (NYP).

Ранее сообщалось, что протестующие выстроились вдоль проезжей части на курорте, куда приехала семья Вэнсов. Демонстранты держали таблички с надписями «национальный позор», обвиняли вице-президента в «предательстве» и призывали его «кататься на лыжах в России». Они вступили в перепалку с другими участниками массовой акции, которые приехали на пикапах с надписью: «Сделаем Америку великой снова» (слоган, который президент США Дональд Трамп использовал в своей предвыборной кампании в 2016 году).

Семье Вэнса пришлось прервать четырехдневную поездку и отказаться от остановки в близлежащем четырехзвездочном отеле, как планировалось. Вместо этого они уехали в «секретное место», пишет газета.

28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп и Вэнс атаковали Зеленского, обвинив украинского лидера якобы в неуважительном отношении к США, неготовности к миру и необоснованных утверждениях относительно президента России. Вэнс тогда указал Зеленскому на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, визит сорван, Зеленский немедленно покинул США.

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