При теракте в Хайфе пострадали пять человек

Пять человек получили ранения в результате теракта в Хайфе на севере Израиля, один из них находится в критическом состоянии, а трое - в тяжелом, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

«В 09.53 на горячую линию 101 MDA в районе Кармель поступило сообщение о нескольких пострадавших в результате ножевого нападения... на автовокзале в Хайфе. По предварительным данным, врачи MDA оказывают медицинскую помощь пяти пострадавшим, в том числе одному в критическом состоянии, троим в тяжелом и одному в состоянии средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

Ранее полиция Израиля сообщила о подозрении на теракт с применением огнестрельного оружия в Хайфе. Чуть позднее в полиции уточнили, что речь идет о теракте с ножом. По данным полиции, нападавший был нейтрализован на месте. Теракт произошел в торговом центре, совмещенном с центральной автобусной станцией «Лев а-Мифрац» в Хайфе.

Источник: РИА Новости