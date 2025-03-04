Фон дер Ляйен предложила план перевооружения ЕС с бюджетом €800 млрд

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в 800 млрд евро.

Об этом она сообщила на пресс-конференции, трансляция доступна на странице фон дер Ляйен в соцсети X (бывшая Twitter).

«План перевооружения ЕС может мобилизовать около 800 млрд евро для расходов на оборону для безопасной и устойчивой Европы», - отметила она.

По словам главы исполнительного органа ЕС, Еврокомиссия также намерена привлечь 150 млрд евро на в виде кредитов в целях производства средства противовоздушной обороны стран ЕС и вооружения для Украины.

Источник: Газета.ру