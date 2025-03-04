В Москве состоялась церемония закладки памятника Гейдару Алиеву

В столице России будет установлен монумент общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Он будет располагаться в сквере у посольства Азербайджанской Республики в Москве, где сегодня прошла торжественная церемония.

Как сообщает российское бюро Report, в торжественной церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Виталий Савельев, посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев, ветераны строительства Байкало-Амурской магистрали.

На памятной плите написано: «Здесь будет установлен монумент дважды Герою Социалистического Труда, выдающемуся государственному и политическому деятелю, Председателю Комиссии Совета Министров по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали Гейдару Алиеву».

Гейдар Алиев занимал пост председателя Комиссии Совета Министров СССР по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали, внес огромный вклад в развитие этого стратегически важного проекта. Установка памятника в Москве символизирует признание заслуг общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева перед Советским Союзом в строительстве и освоении Байкало-Амурской магистрали.

Инициатором создания памятника выступили ветераны строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которые работали под руководством Гейдара Алиева.