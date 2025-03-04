В Армении позитивно оценили заявление Эрдогана

Спикер парламента Армении Ален Симонян позитивно оценил заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказавшего, что Анкара по мере продвижения процесса нормализации отношений с Арменией ждет подписания мирного соглашения между Иреваном и Баку.

При этом Симонян признал зависимость армяно-турецких взаимоотношений от нормализации азербайджано-армянских отношений, что, по его мнению, «очень плохо».

Тем не менее Армения, как подчеркнул спикер парламента, продолжит работать с Турцией для нормализации. В этом контексте он очень положительно отозвался о недавней встрече с турецким коллегой в Женеве.

Источник: Sputnik-Армения