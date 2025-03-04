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Не наша проблема: Армения дистанцируется от ситуации вокруг армянского квартала в Иерусалиме

First News Media15:39 - 04 / 03 / 2025
Не наша проблема: Армения дистанцируется от ситуации вокруг армянского квартала в Иерусалиме

Армения отказывается вмешиваться в ситуацию вокруг армянского квартала в Иерусалиме, ссылаясь на сложные дипломатические отношения с Израилем.

Об этом заявил главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян, передают армянские СМИ.

Ранее Иерусалимское патриаршество Армянской апостольской церкви заявило, что израильские власти пытаются конфисковать его имущество, ссылаясь на налоговый долг, который, по утверждению муниципалитета, накапливался с 1980-х годов. В настоящее время Патриаршество судится с мэрией Иерусалима, пытаясь отстоять свои права.

«Вы представляете, как сложно Армении, которая только устанавливает дипотношения с Израилем, каким-либо образом повлиять на этот вопрос?» — заявил Синанян, комментируя ситуацию.

По его словам, несмотря на обращения армянской общины, официальный Иреван не видит возможностей для вмешательства.

При этом он напомнил, что этот армянский квартал был приобретен благодаря щедрым инвестициям и упорным усилиям армянских меценатов на протяжении нескольких столетий.

«Армянам удалось завладеть целым районом, и теперь мы стоим перед опасностью потерь. Эти проблемы, конечно, возникают локально, они не связаны с Республикой Армения, но в таких случаях за решением часто обращаются к нашему правительству», - добавил Заре Синанян.

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