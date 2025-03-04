Киев готов подписать соглашение по ресурсам, заявил Шмыгаль

Украина твердо настроена продолжать работу с США, Киев готов подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Относительно дискуссий о прекращении помощи от США мы абсолютно спокойно, всеми имеющимися дипломатическими каналами будем продолжать работу с США, с Конгрессом, с администрацией Трампа и с самим президентом Трампом. Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжать работу с США… Мы ищем эти возможности прагматичной кооперации, основываясь на экономических, в частности, и на соглашении про общее создание инвестиционного фонда в Украине, мы готовы его подписать», - сказал Шмыгаль в эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос, как повлияет на Украину остановка помощи от США, передают украинские СМИ.

Он отметил, что у украинских правительства и военных есть возможности, инструменты удержания ситуации на линии фронта в случае приостановки помощи от США. При этом он добавил, что Киев будет работать с Соединенными Штатами, Европой, странами G7 для обеспечения Украины всем необходимым.

«Мы переживали разные моменты, по-разному шла логистика, были задержки. У нас нет выбора, мы должны себя защищать, и эта защита не предусматривает возможности отдохнуть, поэтому мы должны быть абсолютно подготовленными и уверенными, что обеспечиваем наши вооруженные силы всем необходимым, не обращая внимания на обстоятельства», - сказал Шмыгаль.

Трамп на минувшей неделе требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского «неблагодарным агитатором за демократов». Украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.