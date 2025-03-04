Потасовка в парламенте Сербии: Оппозиция зажгла фаеры

Потасовка произошла в Скупщине (парламенте) Сербии во вторник, оппозиция зажгла в зале заседаний фаеры, трансляция ведётся на сайте заксобрания.

Скупщина во вторник начала первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой около 50 пунктов, основной из которых - поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале 15 человек в городе Нови-Сад.

После утверждения повестки депутат оппозиционного «Зелено-левого фронта» Радомир Лазович встал и направился в сторону президиума с выкриками в адрес руководства страны, за ним встали его однопартийцы, в центре зала произошло толкотня с сотрудниками службы безопасности и членами правящей коалиции вокруг Сербской прогрессивной партии.

Во время потасовки депутаты от оппозиции зажгли фаеры и зал заседаний заполнился дымом. Спикера парламента Ану Брнабич облили водой.

Источник: РИА Новости