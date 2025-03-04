Стубб предложил Украине статус члена NATO де-факто

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью CNN признал, что внутри Североатлантического альянса существуют разногласия по вопросу о членстве Украины в NATO – против этого выступают не только США, но и Германия. Решением может стать вступление Украины в блок де-факто.

По мнению Стубба, один из пунктов соглашения, призванного положить конец военным действиям, может предусматривать автоматическое присоединение Украины к NATO, если Россия вновь на нее нападет. «Это будет достаточно надежной гарантией безопасности», – сказал он.

Президент предложил задействовать для помощи Украины российские активы, на которые был наложен арест после вторжения в Украину.

Финский политик также выразил уверенность, что США и Европа по-прежнему на одной стороне, несмотря на все усилия России «вбить между ними клин».

Источник: news.ru