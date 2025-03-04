Лукашенко поручил кабмину искать редкоземельные металлы в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу по поиску в республике редкоземельных металлов и других ресурсов, передает Белта.

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром [природных ресурсов и охраны окружающей среды]», - заявил Лукашенко в ходе кадровых назначений в правительстве.