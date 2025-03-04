Омбудсмен Азербайджана навестила Варданяна и других сепаратистов

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева посетила армянских заключенных, задержанных в Баку по обвинению в военных преступлениях. Визит состоялся в Центре временного содержания и следственном изоляторе Службы государственной безопасности.

Как сообщили 1news.az в Аппарате омбудсмена, в визите, помимо омбудсмена, приняли участие члены Национальной превентивной группы по предотвращению пыток.

Во время визита Сабина Алиева провела индивидуальные встречи с рядом обвиняемых, включая Р. Варданяна, А. Арутюняна, А. Гукасяна, Б. Саакяна, Д. Бабаяна и других. В ходе конфиденциальных встреч были выслушаны их обращения, а также изучена ситуация с обеспечением их прав.

Визит также включал медицинский осмотр, в котором принял участие врач-член Национальной превентивной группы. Задержанные, включая Р. Варданяна и Б. Саакяна, заявили, что на протяжении всего времени их содержания с ними обращались гуманно, без каких-либо проявлений дискриминации или жестокого обращения, они обеспечивались нормальными условиями содержания и медицинским обслуживанием. Они поблагодарили омбудсмена и Международный Комитет Красного Креста за многократные визиты и поддержку.

В рамках визита также были проверены условия содержания в учреждении, включая вопросы личной гигиены, санитарии, медицинского обслуживания и питания. Было установлено, что в отношении всех задержанных соблюдаются их права, им обеспечен доступ к необходимым медицинским, психологическим и юридическим услугам, а также предоставлены возможности для получения информации.