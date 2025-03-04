Киев приступил к поискам аналогов помощи США в Европе
Киеву нужно оценить возможность закупки или получения в Европе аналогов оружия, поставки которого были приостановлены США.
Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.
«Необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров аналогов», — написал он.
Кроме того, Подоляк заявил о необходимости узнать, какие именно программы помощи перестанут работать. По его словам, многие из них уже находились на завершающем этапе, а отмена программ, принятых Конгрессом США, является особой юридической процедурой.
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