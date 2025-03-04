Киев приступил к поискам аналогов помощи США в Европе

Киеву нужно оценить возможность закупки или получения в Европе аналогов оружия, поставки которого были приостановлены США.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

«Необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров аналогов», — написал он.

Кроме того, Подоляк заявил о необходимости узнать, какие именно программы помощи перестанут работать. По его словам, многие из них уже находились на завершающем этапе, а отмена программ, принятых Конгрессом США, является особой юридической процедурой.