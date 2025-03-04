Пресс-секретарю Белого дома было приятно наблюдать за ссорой Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News повторила, что перепалка в Вашингтоне показала, что президент Украины Владимир Зеленский не настроен на мирные переговоры.

«Честно говоря, было невероятно приятно наблюдать, как президент и вице-президент отстаивают интересы Америки и делают это достоянием всего мира, чтобы мир наконец увидел, с чем президент Трамп и его команда сталкиваются за закрытыми дверями», — сказала Левитт.

Она назвала поведение украинского лидера «проявлением упрямства».

Источник: Gazeta.Ru