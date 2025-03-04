Reuters: Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с РФ

Администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций, Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Они связывают это со стремлением президента Дональда Трампа восстановить отношения с Москвой и прекратить украинский конфликт. По данным источников, санкции США могут быть ослаблены не сразу. Кроме того, не ясно, что Вашингтон может потребовать взамен.

Госдепартамент и Минфин подготовят список ограничительных мер, которые могут быть смягчены, чтобы представители американских властей высокого ранга обсудили его с российскими коллегами в ближайшие дни в рамках широких двусторонних переговоров по улучшению дипломатических и экономических отношений. Так, ведомства сейчас готовят предложения о снятии санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых крупных предпринимателей РФ.

Как отмечает Reuters, такие действия подчеркивают готовность Трампа ослабить антироссийские санкции в рамках потенциальной сделки с Москвой.

Белый дом, Госдепартамент и Минфин пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию. Пока не ясно, какие рестрикции США будут отменять в первую очередь. Руководитель вашингтонской администрации может издать указ, который позволит властям начать процесс ослабления некоторых санкций, но ему также потребуется получить одобрение Конгресса США для отмены ограничений в отношении определенных лиц. При этом наращивание двусторонних экономических отношений потребует снятия рестрикций, отмечает агентство.

О санкциях США против РФ

27 февраля Трамп продлил на год срок действия ряда ограничительных мер, принятых ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Речь идет о рестрикциях, введенных администрацией 46-го президента США Джо Байдена 21 февраля 2022 года, администрацией Трампа во время его первого президентского срока 20 сентября 2018 года, а также администрацией 44-го президента Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. Как подчеркнул Трамп, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года". Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций до этого решения американского лидера.

Трамп заявил 25 февраля, что возможность отмены антироссийских санкций будет рассмотрена в дальнейшем, однако таких договоренностей пока нет. 26 февраля он уточнил, что Вашингтон готов пойти на отмену введенных против России рестрикций, но только после урегулирования конфликта в Украине.

Источник: ТАСС