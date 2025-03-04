Вэнс назвал условие возвращения Зеленского в Овальный кабинет

Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине, заявил Fox News вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

«Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», — сказал он.

Как отметил Вэнс, Зеленский перепалкой с президентом США Дональдом Трампом показал явное «нежелание участвовать в мирном процессе». При этом он указал, что первые полчаса встречи американский лидер старался быть любезным и добрым, «несмотря на «уколы» в свой адрес и ложь со стороны Зеленского».

Вице-президент допустил, что мирное соглашение по Украине «не сделает никого счастливым» и каждой из сторон, по его мнению, придется от «чего-то отказаться». Он добавил, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.

Говоря о гарантиях безопасности для Киева, Вэнс заявил, что самый лучший вариант — «дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины».

«Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч военнослужащих из какой-нибудь рандомной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины - это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки», – заявил вице-президент.

Источник: РИА Новости