 И Канада вводит ответные пошлины на продукцию из США - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

И Канада вводит ответные пошлины на продукцию из США - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:38 - 04 / 03 / 2025
И Канада вводит ответные пошлины на продукцию из США - ОБНОВЛЕНО

Канада с сегодняшнего дня вводит 25-процентную пошлину на товары, импортируемые из США.

Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Его заявление стало ответом на решение президента США Дональда Трампа о введении с 4 марта 25-процентных таможенных тарифов на продукцию, поступающую из Канады и Мексики.

«Мы не позволим оставить без ответа это несправедливое решение. Если американские тарифы вступят в силу, Канада немедленно введет ответную 25-процентную пошлину», — подчеркнул Трюдо.

Он также отметил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не откажется от своих мер.

«Если США не отменят свои тарифы, мы продолжим обсуждать с провинциями и территориями возможность введения различных нетарифных мер», — добавил глава канадского правительства.

Источник: Anadolu

10:19

Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины в размере 10-15% на американскую сельхозпродукцию в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило Минкоммерции КНР.

Дополнительные пошлины в размере 15% будут действовать на курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты вводятся дополнительные пошлины в размере 10%.

Также Китай внес в перечень экспортного контроля 15 компаний из США «в целях защиты безопасности и интересов страны».

15 субъектов, попавших в санкционный список, «представляют угрозу национальной безопасности и интересам Китая», указало министерство. Китайским поставщикам запрещается продажа товаров двойного назначения указанным американским компаниям.

В перечень добавлены компании Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Aero Vironment.

Еще 10 американских компаний вошли в список ненадежных организаций.

Ведомство расширило санкционный список «для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития». Под ограничения попали компании TCOM, Stick Rudder Enterprises, Teledyne Brown Engineering, Huntington Ingalls Industries, S3 AeroDefense, Cubic Corporation, TextOre, ACT1 Federal, Exovera и Planate Management Group. С этими предприятиями запрещено вести бизнес. Кроме того, им запрещено осуществлять новые инвестиции в Китае.

Источник: ТАСС

10:02

Президент США Дональд Трамп объявил о вступлении с 4 марта в силу пошлин в размере 25% для почти всего импорта из Канады и Мексики и об удваивании (с 10% до 20%) тарифов на товары из Китая.

По сведениям Bloomberg, США вводят пошлины на импортные товары и продукцию общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении.

При подписании указа о повышении в два раза пошлин на китайский импорт президент США выразил мнение, что Китай «не станет очень сильно отвечать» на применение заградительных таможенных пошлин. В Вашингтоне заявили, что они необходимы, поскольку Пекин якобы недостаточно борется с контрабандой в США синтетического опиоида фентанила.

Аналитики Bloomberg предполагают, что новые пошлины могут стоить США 1,3% ВВП страны и привести к значительному росту темпов инфляции. Также эксперты обеспокоены перспективой тотальной торговой войны между двумя ведущими экономиками мира.

Между тем власти Китая в связи с удвоением Трампом размера пошлин на товары из КНР подали иск к США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает China Daily со ссылкой на заявление китайского министерства торговли.

В Минторге Китая заявили, что решение Трампа серьезно нарушает правила ВТО и обвинили президента Соединенных Штатов в политике протекционизма. Как подчеркнули в ведомстве, действия американских властей подрывают сотрудничество между двумя странами и нарушают стабильность глобальных промышленных цепочек.

«Китай решительно выступает против подхода США и призывает их немедленно исправить свою незаконную практику», — говорится в комментарии министерства.

Отметим, что Китай является третьим по объему торговым партнером США, в ноябре на ее долю приходилось 11,3% от общего объема американской внешней торговли. Китай опережают только Мексика (15,4%) и Канада (13,8%), на товары из которых Трамп, как указано выше, ввел с сегодняшнего дня пошлины в 25%.

Отвечая Соединенным Штатам, Китай 4 февраля также ввел 10-процентную пошлину на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Кроме того, Пекин ввел экспортный контроль материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, а также добавил американские компании PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina в реестр ненадежных.

Помимо этого, китайские власти начали расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что с 12 марта Трамп вводит пошлины в размере 25% на поставляемую в США сталь и алюминий из всех стран. По мнению аналитиков, это больно ударит по промышленному сектору стран Евросоюза и может привести к потере 12 тысяч рабочих мест в сталелитейной промышленности Европы.

Поделиться:
644

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического ...

Спорт

Азербайджанские пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси» - ФОТО

Футбол

Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок ...

В мире

Зеленский поблагодарил Трампа за поставку Javelin

Зеленский: Мы готовы работать под руководством Трампа для достижения мира

Киев приступил к поискам аналогов помощи США в Европе

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Трамп: Зеленский проявил неуважение к США, он не готов к миру, когда будет готов — может вернуться

В Белом доме рассказали, что Трамп съел обед Зеленского

Зеленский сделал заявление о встрече с Трампом после скандала в Белом доме

Украина получит от Британии заем на оборонные нужды в размере $3,2 млрд

Последние новости

Арзу Алиева приняла участие в ифтаре вместе с матерями шехидов - ФОТО

Сегодня, 00:11

Зеленский поблагодарил Трампа за поставку Javelin

04 / 03 / 2025, 23:57

Ровшан Велиев скончался в тюрьме

04 / 03 / 2025, 23:40

Названа дата очередного заседания суда по делу Рубена Варданяна

04 / 03 / 2025, 23:20

В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

04 / 03 / 2025, 23:00

Вэнс: Трамп не допустит появления у Ирана ядерного оружия

04 / 03 / 2025, 22:40

Азербайджанские пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО

04 / 03 / 2025, 22:20

В Гяндже 17-летняя девушка стала жертвой угарного газа

04 / 03 / 2025, 22:00

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси» - ФОТО

04 / 03 / 2025, 21:36

Азербайджан принимает Евразийский форум горного туризма - ФОТО

04 / 03 / 2025, 21:20

Что стало причиной сбоя в работе ASAN İmza?

04 / 03 / 2025, 21:02

Личные вещи Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Хокумы Алиевой переданы в Национальный музей истории - ФОТО

04 / 03 / 2025, 20:40

Зеленский: Мы готовы работать под руководством Трампа для достижения мира

04 / 03 / 2025, 20:20

Завершились соревнования по вольной борьбе на чемпионате Азербайджана - ФОТО

04 / 03 / 2025, 20:00

Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с министром экономики Сербии

04 / 03 / 2025, 19:45

Киев приступил к поискам аналогов помощи США в Европе

04 / 03 / 2025, 19:30

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

04 / 03 / 2025, 19:10

Помощник Президента Азербайджана принял посла Палестины

04 / 03 / 2025, 18:55

С начала года задержаны 59 иностранных граждан, находящихся в Азербайджане нелегально – ВИДЕО

04 / 03 / 2025, 18:35

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества D-8

04 / 03 / 2025, 18:25
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55