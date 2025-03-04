И Канада вводит ответные пошлины на продукцию из США - ОБНОВЛЕНО

Канада с сегодняшнего дня вводит 25-процентную пошлину на товары, импортируемые из США.

Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Его заявление стало ответом на решение президента США Дональда Трампа о введении с 4 марта 25-процентных таможенных тарифов на продукцию, поступающую из Канады и Мексики.

«Мы не позволим оставить без ответа это несправедливое решение. Если американские тарифы вступят в силу, Канада немедленно введет ответную 25-процентную пошлину», — подчеркнул Трюдо.

Он также отметил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не откажется от своих мер.

«Если США не отменят свои тарифы, мы продолжим обсуждать с провинциями и территориями возможность введения различных нетарифных мер», — добавил глава канадского правительства.

Источник: Anadolu

10:19

Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины в размере 10-15% на американскую сельхозпродукцию в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило Минкоммерции КНР.

Дополнительные пошлины в размере 15% будут действовать на курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты вводятся дополнительные пошлины в размере 10%.

Также Китай внес в перечень экспортного контроля 15 компаний из США «в целях защиты безопасности и интересов страны».

15 субъектов, попавших в санкционный список, «представляют угрозу национальной безопасности и интересам Китая», указало министерство. Китайским поставщикам запрещается продажа товаров двойного назначения указанным американским компаниям.

В перечень добавлены компании Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Aero Vironment.

Еще 10 американских компаний вошли в список ненадежных организаций.

Ведомство расширило санкционный список «для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития». Под ограничения попали компании TCOM, Stick Rudder Enterprises, Teledyne Brown Engineering, Huntington Ingalls Industries, S3 AeroDefense, Cubic Corporation, TextOre, ACT1 Federal, Exovera и Planate Management Group. С этими предприятиями запрещено вести бизнес. Кроме того, им запрещено осуществлять новые инвестиции в Китае.

Источник: ТАСС

10:02

Президент США Дональд Трамп объявил о вступлении с 4 марта в силу пошлин в размере 25% для почти всего импорта из Канады и Мексики и об удваивании (с 10% до 20%) тарифов на товары из Китая.

По сведениям Bloomberg, США вводят пошлины на импортные товары и продукцию общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении.

При подписании указа о повышении в два раза пошлин на китайский импорт президент США выразил мнение, что Китай «не станет очень сильно отвечать» на применение заградительных таможенных пошлин. В Вашингтоне заявили, что они необходимы, поскольку Пекин якобы недостаточно борется с контрабандой в США синтетического опиоида фентанила.

Аналитики Bloomberg предполагают, что новые пошлины могут стоить США 1,3% ВВП страны и привести к значительному росту темпов инфляции. Также эксперты обеспокоены перспективой тотальной торговой войны между двумя ведущими экономиками мира.

Между тем власти Китая в связи с удвоением Трампом размера пошлин на товары из КНР подали иск к США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает China Daily со ссылкой на заявление китайского министерства торговли.

В Минторге Китая заявили, что решение Трампа серьезно нарушает правила ВТО и обвинили президента Соединенных Штатов в политике протекционизма. Как подчеркнули в ведомстве, действия американских властей подрывают сотрудничество между двумя странами и нарушают стабильность глобальных промышленных цепочек.

«Китай решительно выступает против подхода США и призывает их немедленно исправить свою незаконную практику», — говорится в комментарии министерства.

Отметим, что Китай является третьим по объему торговым партнером США, в ноябре на ее долю приходилось 11,3% от общего объема американской внешней торговли. Китай опережают только Мексика (15,4%) и Канада (13,8%), на товары из которых Трамп, как указано выше, ввел с сегодняшнего дня пошлины в 25%.

Отвечая Соединенным Штатам, Китай 4 февраля также ввел 10-процентную пошлину на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Кроме того, Пекин ввел экспортный контроль материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, а также добавил американские компании PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina в реестр ненадежных.

Помимо этого, китайские власти начали расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что с 12 марта Трамп вводит пошлины в размере 25% на поставляемую в США сталь и алюминий из всех стран. По мнению аналитиков, это больно ударит по промышленному сектору стран Евросоюза и может привести к потере 12 тысяч рабочих мест в сталелитейной промышленности Европы.