Пересмотр политики? Госструктуры получили указание интенсифицировать связи с РФ

Госучреждениям Армении поручено активизировать связи с Россией, пишет газета «Паст» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Национальному собранию, МИД и остальным органам, в чьи функции таки или иначе входит общение с российской стороной, поручено максимально интенсифицировать контакты с российскими коллегами: участвовать в заседаниях и командировках, инициировать встречи, одним словом – нормализовать отношения.

Газета отмечает, что в правительственных кругах усиливаются обсуждения о негативных последствиях резких изменений во внешней политике, особенно в экономической сфере.

Отметим, за последние 2–3 года отношения между Арменией и Россией заметно охладели, особенно в военно-политической сфере. Иреван сократил контакты с Москвой, объявил о заморозке членства в ОДКБ и дистанцировался от ряда интеграционных процессов.