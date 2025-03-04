ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву

Лидеры стран Евросоюза приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву на €20 млрд, предложенного шефом евродипломатии Каей Каллас, из-за возражений Венгрии.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект документа Совета ЕС.

Оно отмечает, что из текста, который представлен на рассмотрение представителям стран ЕС, исчез пункт о новых поставках военной помощи Украине. Изменения произошли после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию документа в ходе последней встречи представителей государств сообщества.

Источник: ТАСС