 Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» и награждение победителей - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» и награждение победителей - ФОТО

First News Media11:56 - 04 / 03 / 2025
Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» и награждение победителей - ФОТО

Прошли финальная игра и церемония награждения победителей благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения», инициированного и организованного Фондом Возрождения Карабаха.

В церемонии приняли участие официальные лица, представители госструктур и компаний, участвующих в турнире, а также футбольной общественности, спонсоры и партнеры Фонда, известные спортсмены и журналисты.

Перед началом мероприятия выступила рок-группа «Деде-Баба», подарив гостям настоящий музыкальный праздник.

Затем в финальном матче встретились команды SOCAR и Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA).

В конце матча, который проходил в напряженной борьбе, команда SOCAR одержала победу над соперником со счетом 1:0 и стала победителем благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения».

После финального матча состоялась церемония награждения победителей.

В церемонии приняли участие председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев, исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев, генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев, председатель Правления ОАО «Азерлотерея» Осман Каракуш и известный футболист родом из Карабаха, являющийся также послом турнира, Гара Гараев.

Команде SOCAR, ставшей победителем турнира, были вручены золотые медали и Кубок.

Команда IRIA, занявшая второе место, награждена серебряными медалями, а команда «Адвокат», обыгравшая в матче за третье место команду UMICO со счетом 3:2, - бронзовыми медалями.

Лучшим вратарем турнира стал Эльшад Гулиев (SOCAR GIPRO), самым ценным игроком турнира (MVP) - Мехти Мехтиев (Baku Steel Company), лучшим бомбардиром турнира - Хаким Ибадов (UMICO), забивший 42 гола, а звание «Fair-Play Team» в турнире получила SOCAR Midstream.

Следует отметить, что в благотворительном футбольном турнире «Кубок Возрождения» приняли участие команды (всего - 40 команд) государственных учреждений и компаний, которые внесли пожертвования в Фонд Возрождения Карабаха для работ по восстановлению и строительству, проводимых на освобожденных территориях.

141 000 манатов, пожертвованные Фонду спонсорами и участниками турнира, будут направлены на строительство спортивных площадок в Физулинском центральном парке, который будет построен в городе Физули.

Благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения» проводился при поддержке АФФА, главном спонсорстве Группы компаний Veysəloğlu, партнерстве ОАО «Azerlotereya» и информационной поддержке телеканала CBC Sport.

Поделиться:
576

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического ...

Спорт

Азербайджанские пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси» - ФОТО

Футбол

Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок ...

Футбол

Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» и награждение победителей - ФОТО

Жозе Моуриньо подал иск в суд на «Галатасарай»

«Барселона» намерена открыть футбольную академию в Азербайджане - СМИ

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024 году

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«Барселона» намерена открыть футбольную академию в Азербайджане - СМИ

Жозе Моуриньо подал иск в суд на «Галатасарай»

Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» и награждение победителей - ФОТО

Последние новости

Арзу Алиева приняла участие в ифтаре вместе с матерями шехидов - ФОТО

Сегодня, 00:11

Зеленский поблагодарил Трампа за поставку Javelin

04 / 03 / 2025, 23:57

Ровшан Велиев скончался в тюрьме

04 / 03 / 2025, 23:40

Названа дата очередного заседания суда по делу Рубена Варданяна

04 / 03 / 2025, 23:20

В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

04 / 03 / 2025, 23:00

Вэнс: Трамп не допустит появления у Ирана ядерного оружия

04 / 03 / 2025, 22:40

Азербайджанские пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО

04 / 03 / 2025, 22:20

В Гяндже 17-летняя девушка стала жертвой угарного газа

04 / 03 / 2025, 22:00

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси» - ФОТО

04 / 03 / 2025, 21:36

Азербайджан принимает Евразийский форум горного туризма - ФОТО

04 / 03 / 2025, 21:20

Что стало причиной сбоя в работе ASAN İmza?

04 / 03 / 2025, 21:02

Личные вещи Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Хокумы Алиевой переданы в Национальный музей истории - ФОТО

04 / 03 / 2025, 20:40

Зеленский: Мы готовы работать под руководством Трампа для достижения мира

04 / 03 / 2025, 20:20

Завершились соревнования по вольной борьбе на чемпионате Азербайджана - ФОТО

04 / 03 / 2025, 20:00

Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с министром экономики Сербии

04 / 03 / 2025, 19:45

Киев приступил к поискам аналогов помощи США в Европе

04 / 03 / 2025, 19:30

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

04 / 03 / 2025, 19:10

Помощник Президента Азербайджана принял посла Палестины

04 / 03 / 2025, 18:55

С начала года задержаны 59 иностранных граждан, находящихся в Азербайджане нелегально – ВИДЕО

04 / 03 / 2025, 18:35

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества D-8

04 / 03 / 2025, 18:25
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55