Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» и награждение победителей - ФОТО

Прошли финальная игра и церемония награждения победителей благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения», инициированного и организованного Фондом Возрождения Карабаха.

В церемонии приняли участие официальные лица, представители госструктур и компаний, участвующих в турнире, а также футбольной общественности, спонсоры и партнеры Фонда, известные спортсмены и журналисты.

Перед началом мероприятия выступила рок-группа «Деде-Баба», подарив гостям настоящий музыкальный праздник.

Затем в финальном матче встретились команды SOCAR и Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA).

В конце матча, который проходил в напряженной борьбе, команда SOCAR одержала победу над соперником со счетом 1:0 и стала победителем благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения».

После финального матча состоялась церемония награждения победителей.

В церемонии приняли участие председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев, исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев, генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев, председатель Правления ОАО «Азерлотерея» Осман Каракуш и известный футболист родом из Карабаха, являющийся также послом турнира, Гара Гараев.

Команде SOCAR, ставшей победителем турнира, были вручены золотые медали и Кубок.

Команда IRIA, занявшая второе место, награждена серебряными медалями, а команда «Адвокат», обыгравшая в матче за третье место команду UMICO со счетом 3:2, - бронзовыми медалями.

Лучшим вратарем турнира стал Эльшад Гулиев (SOCAR GIPRO), самым ценным игроком турнира (MVP) - Мехти Мехтиев (Baku Steel Company), лучшим бомбардиром турнира - Хаким Ибадов (UMICO), забивший 42 гола, а звание «Fair-Play Team» в турнире получила SOCAR Midstream.

Следует отметить, что в благотворительном футбольном турнире «Кубок Возрождения» приняли участие команды (всего - 40 команд) государственных учреждений и компаний, которые внесли пожертвования в Фонд Возрождения Карабаха для работ по восстановлению и строительству, проводимых на освобожденных территориях.

141 000 манатов, пожертвованные Фонду спонсорами и участниками турнира, будут направлены на строительство спортивных площадок в Физулинском центральном парке, который будет построен в городе Физули.

Благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения» проводился при поддержке АФФА, главном спонсорстве Группы компаний Veysəloğlu, партнерстве ОАО «Azerlotereya» и информационной поддержке телеканала CBC Sport.