Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $124,2 тыс. на финансирование кампаний по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдове.

Это следует из анализа базы общедоступных программ USAID, передает РИА Новости.

Согласно предоставленным данным, в 2024 году USAID выделило грант в размере $124,2 тыс. молдавской неправительственной организации Klumea в рамках инициатив по обеспечению устойчивости Молдовы. Финансирование было направлено на «увеличение и укрепление поддержки среди молдаван европейской интеграции».

Ранее в Молдове попросили Вашингтон прояснить участие USAID в поддержке президента Майи Санду.

До этого бывший президент Молдовы, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что партия социалистов будет добиваться отставки президента Майи Санду в 2025 году.