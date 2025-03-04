Генсека партии «Грузинская мечта» лишили звания мастера спорта в Украине

Министерство молодежи и спорта Украины лишило бывшего защитника киевского «Динамо», а ныне генсека правящей партии «Грузинская мечта» Каху Каладзе звания «Мастер спорта Украины международного класса».

Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте ведомства.

Кроме Каладзе, Министерство молодежи и спорта Украины лишило званий еще нескольких спортсменов - бывшего футболиста сборной Анатолия Тимощука и шахматиста Сергея Карякина.

В декабре 2024 года Каладзе попал в санкционный список Украины вместе с еще 18 представителями властей Грузии.

Каладзе выступал за киевское «Динамо» с 1998-го по 2001 год, трижды становился обладателем Кубка Украины и победителем чемпионата страны. Звания мастера спорта он был удостоен в мае 1999 года.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал политическую деятельность своего бывшего одноклубника по киевскому «Динамо» и итальянскому «Милану» Кахи Каладзе. По его словам, для него бывший одноклубник больше не существует, и он поддерживает Владимира Зеленского, который ввел санкции против ряда грузинских политиков, среди которых оказался и Каладзе.

В ответ Каладзе заявил, что экс-нападающий итальянского «Милана» Андрей Шевченко сегодня в роли скорбящего и, согласно грузинским традициям, с ним нельзя вступать в полемику.

Каладзе и Шевченко в составе «Милана» выиграли Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок, серию А и Кубок Италии. Как активно писали в СМИ, именно Шевченко способствовал переходу Каладзе в «Милан» в январе 2001 года. Украинец присоединился к этому клубу двумя годами ранее.

Источник: Sputnik-Грузия