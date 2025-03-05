В Кремле положительно оценивают готовность Зеленского к переговорам

Кремль положительно оценивает готовность Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, но есть нюанс в его самозапрете на переговоры с Москвой.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Положительно», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. «Вопрос с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются», - отметил Песков.

Источник: ТАСС