В Турции проведена антитеррористическая спецоперация, задержаны 47 подозреваемых в причастности к ИГИЛ

В Турции проведена масштабная антитеррористическая спецоперация против ИГИЛ, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Антитеррористическая спецоперация, в которой были задействованы силы жандармерии и полиции, охватила ряд регионов Турции, в частности, Адану, Анталью, Айдын, Эрзинджан, Мерсин. Кютахью, Османийе и др.

Спецоперация под кодовым названием "Gürz-48" была направлена на нейтрализацию членов террористической организации ИГИЛ.

По ее результатам задержаны 47 подозреваемых в причастности к деятельности ИГИЛ, в финансовой поддержке и пропаганде этой террористической организации.

Источник: Anadolu