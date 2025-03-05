В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров по Украине

Возможность провести в Минске встречу президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского пока никак не обсуждалась, но для Москвы столица Беларуси была бы лучшей переговорной локацией.

Такую позицию озвучил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Он не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск - это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров», - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, возможен ли вариант с проведением переговоров в Минске.

Источник: ТАСС