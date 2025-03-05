 Представители Трампа провели тайную встречу с Зеленским | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Представители Трампа провели тайную встречу с Зеленским

First News Media14:45 - 05 / 03 / 2025
Представители Трампа провели тайную встречу с Зеленским

Представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе встречи высшие американские должностные лица подчеркнули важность скорейшей стабилизации отношений с Вашингтоном и призвали Киев возобновить переговоры.

Источники канала уточнили, что одним из чиновников, участвовавших в тайных переговорах, был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Во время этой встречи американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Зеленского за американскую помощь. Как заявил Трамп, пауза продлится до тех пор, «пока украинские лидеры не продемонстрируют искреннюю приверженность миру».

Источник: РИА Новости

Поделиться:
397

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции ...

В мире

Неизменная приверженность традициям лжи: По следам очередного заявления ...

Xроника

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре в Анкаре

Футбол

Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок ...

В мире

Польша начала депортацию граждан Грузии

США и Украина обсудили дату и место переговоров

Неизменная приверженность традициям лжи: По следам очередного заявления Пашиняна

В Пентагоне заявили о готовности к войне с Китаем

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Украина получит от Британии заем на оборонные нужды в размере $3,2 млрд

Трамп ответил, извинится ли перед Зеленским за то, что назвал его «диктатором»

Трамп: Зеленский проявил неуважение к США, он не готов к миру, когда будет готов — может вернуться

Bloomberg: США ждут извинений от Зеленского

Последние новости

Польша начала депортацию граждан Грузии

Сегодня, 00:00

Президент Турции после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым: Мы полны решимости совместно реализовывать проекты

05 / 03 / 2025, 23:59

США и Украина обсудили дату и место переговоров

05 / 03 / 2025, 23:40

Мирзоян: Армения заинтересована в мирном договоре с Азербайджаном

05 / 03 / 2025, 23:20

Неизменная приверженность традициям лжи: По следам очередного заявления Пашиняна

05 / 03 / 2025, 23:00

В Пентагоне заявили о готовности к войне с Китаем

05 / 03 / 2025, 22:40

В Сумгайытской квартире обнаружено тело 62-летней женщины

05 / 03 / 2025, 22:20

МИД России вручил послу Молдовы ноту

05 / 03 / 2025, 22:00

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре в Анкаре

05 / 03 / 2025, 21:30

Делегации Азербайджана и Турции на совместном ифтаре

05 / 03 / 2025, 21:20

Президент Турции: Благодаря газопроводу Ыгдыр-Нахчыван энергобезопасность автономной республики будет обеспечена как минимум на 30 лет

05 / 03 / 2025, 21:00

Эрдоган: Турция и Азербайджан выступают за мир, сотрудничество и процветание в регионе

05 / 03 / 2025, 20:50

На ряде столичных дорог затруднено движение транспорта - ФОТО

05 / 03 / 2025, 20:40

Фонд Возрождения Карабаха и «AmCham Азербайджан» провели встречу на тему «Возрождение Карабаха: история Азербайджанского ренессанса» - ФОТО

05 / 03 / 2025, 20:20

ВОЗ: В любой момент может начаться новая пандемия

05 / 03 / 2025, 20:00

Уголовная полиция ФРГ отказывается от сети Маска

05 / 03 / 2025, 19:30

Выжившая в авиакатастрофе Айдан Рахимли: Очень тяжело терять коллег - ВИДЕО

05 / 03 / 2025, 19:17

Президент: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс приносит огромную пользу, особенно для объединения тюркского мира

05 / 03 / 2025, 19:00

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один

05 / 03 / 2025, 18:46

Президент Азербайджана: Проект, в открытии которого мы сегодня принимаем участие, обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана

05 / 03 / 2025, 18:30
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55