В Кыргызстане задержали 30 членов террористической ячейки

Спецслужбы Кыргызстана задержали 30 членов террористической ячейки, планировавших теракты в стране, сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

«В рамках контртеррористической операции… органами ГКНБ на территории страны задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации», - говорится в сообщении ведомства, передают местные СМИ.

Госкомитет отметил, что задержанные систематически проводили конспиративные встречи, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности.

«Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение так называемого джихада против конституционного строя Кыргызстана, а также планирование террористических акций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов республики. У одного из членов группы изъята видео-инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства», - уточнили в государственном комитете.