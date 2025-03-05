В ЕС готовятся к саммиту с США

Европейский союз работает над идеей провести саммит с США и ждет, «когда позволят условия».

Об этом высокопоставленный представитель Евросоюза заявил журналистам в Брюсселе в преддверии встречи лидеров стран сообщества 6 марта, передает ТАСС.

По его словам, в ЕС приветствуют эту идею.

«Мы готовы и думаем, что это было бы полезно. Посмотрим, когда условия позволят. Но это идея, над которой мы работаем», — сказал представитель сообщества.

5 марта британская газета Daily Mail сообщила, что Стармер и Макрон готовы отправиться в США вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы предоставить план урегулирования конфликта в Украине.

Экстренный саммит 27 стран - членов Евросоюза 6 марта пройдет в контексте изменившейся политики США по конфликту в Украине.

Источник: Газета.ру