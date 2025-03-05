PKK проведет конгресс, и объявит о самороспуске - СМИ

После того, как лидер террористической «Рабочей партии Курдистана» (PKK) Абдулла Оджалан призвал своих сторонников сложить оружие и самораспуститься, организация планирует собрать конгресс.

Как передает Haber Global, конгресс намечен на апрель.

Сообщается, что "будет найдено решение, которое обеспечит представительство самого Оджалана на конгрессе".

Заявление Оджалана на прошлой неделе зачитали представители прокурдской Народной партией равенства и демократии (DEM), посетившие его в тюрьме.

Своим заявлением Оджалан, с 1999 года отбывающий заключение на острове Имралы, ответил на предложение одного из старейшин турецкой политики Девлета Бахчели о том, чтобы тот пришел в парламент и публично призвал PKK разоружиться. Данное предложение поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Оджалан уже встречался с депутатами DEM, по итогам он назвал «жизненно важным укрепление турецко-курдского братства», выразил готовность внести необходимый позитивный вклад в этот процесс и выступить с соответствующим призывом. «Повторное укрепление турецко-курдского братства является не только исторической ответственностью, но и неотложной задачей для всех народов», - процитировали Оджалана депутаты.

Источник: Haber Global