В результате теракта в Пакистане погибли 13 мирных жителей

В результате совершенного двумя террористами-смертниками теракта в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана погибли 13 местных жителей, из которых 6 детей, около 30 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 4 марта, когда два террориста-смертника на двух автомобилях, начиненных взрывчаткой, въехали на территорию военного объекта. Он находился рядом с мечетью, где большинство людей собрались на ифтар.

После взрыва военных атаковала группа боевиков, но их нападение было отбито, шестерых нападавших в ходе перестрелки застрелили. На месте инцидента продолжают работать спасатели, которые разбирают обломки обрушившихся зданий и ищут других пострадавших.

Никакая группировка не взяла на себя ответственность за нападение, однако в последние годы в этой провинции вблизи границы с Афганистаном участились нападения на пакистанскую полицию и военных со стороны исламистских группировок пакистанских талибов.

Согласно информации, предоставленной местными властями, в пакистанском городе Банну в связи с похоронами в среду закрыты школы и магазины. Похоронная молитва за погибших будет совершена на спортивном стадионе города.