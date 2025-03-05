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Торговля правдой: Как Арутюнян сдает и «своих», и «чужих»

First News Media17:19 - 05 / 03 / 2025
Торговля правдой: Как Арутюнян сдает и «своих», и «чужих»

Пока на армяно-азербайджанском треке нет особо значимых новостей, а Трамп захватил информационное поле во всем мире, суд над главарями армянских бандформирований, орудовавших на суверенных территориях Азербайджана более 30 лет, тихо и мирно продолжается в Баку.

К великому удивлению, с каждым судебным процессом мы узнаем много нового о событиях 2020-го и предшествовавших войне годах.

Несомненно, главной фигурой на этом процессе был и остается Араик Арутюнян. Несмотря на то, что руки Аркадия Гукасяна, Левона Мнацаканяна и Бако Саакяна тоже в крови, именно Арутюнян руководил сепаратистскими формированиями во время Второй Карабахской войны. Удивительно, как быстро он решил свалить поражение на Пашиняна и Армению. Конечно, словам Арутюняна или любого другого подсудимого не стоит верить на 100%, но попробуем разобраться, где экс-лидер сепаратистов лжет, чтобы «спасти шкуру», а где делает сенсационные признания.

Оник Гаспарян и контроль над «карабахской армией»

На судебном заседании 4 марта Араик Арутюнян сообщил, что летом 2020 года, в конце июня, наблюдал за учениями «карабахской армии», которыми руководил начальник штаба армянской армии Оник Гаспарян.

Оник Гаспарян, экс-начальник генштаба Армении, действительно был одной из ключевых фигур во время 44-дневной войны. После поражения он вместе с группой пророссийских военных активно призывал Пашиняна к отставке, за что попал в немилость. Когда стало ясно, что свергнуть Пашиняна не удастся, Гаспарян ушел в тень и теперь периодически вызывается в комиссию по расследованию войны 2020 года.

Сам Пашинян, который сейчас говорит о мире, в 2023 году признался, что «не жалел ничего для «армии обороны» (сепаратистского режима – ред.) и Вооруженных сил Армении». Тот факт, что Оник Гаспарян по указанию Пашиняна руководил «карабахской армией» перед войной, несомненно, правда. Однако утверждение, что лидеры марионеточного режима не имели контроля над армией - ложь.

Письмо Арутюняна

На заседании 3 марта Араик Арутюнян упомянул некое письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, которое Никол Пашинян якобы не позволил ему отправить.

«18 октября вечером у нас состоялась последняя встреча с Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном. Я позвонил Николу Пашиняну и сказал, что готов написать письмо на имя Президента Азербайджана о прекращении войны, Бако и Аркадий тоже поддерживают эту инициативу. Суть письма заключалась в том, чтобы просто остановить войну. Мы также отправили Пашиняну письмо, где писали: «Остановите войну любым способом и заявите, что это желание армянских жителей». В Армении не было единого мнения, поэтому я предложил сослаться на нас. Мы были готовы взять на себя ответственность, лишь бы сохранить человеческие жизни. Пашинян провел несколько встреч, консультировался с оппозицией, практически со всеми. В конце дня 19 октября он перезвонил мне и сказал, что война продолжается. Не хочу вдаваться в детали. Самое худшее было то, что война не была остановлена».

Наблюдать за этой армяно-армянской войной забавно, но, с другой стороны, это демонстрирует, как в течение 30 лет управлялась большая часть Карабаха, какую роль в этом играла Армения и ее бывшие власти.

Слова Арутюняна подтверждают, что война в Карабахе, приведшая к жертвам с обеих сторон, была выгодна Пашиняну, который всеми силами пытался удержать и укрепить свою власть. У Армении и ее марионеточного режима в Карабахе не было шансов завершить 44-дневную войну в свою пользу, но поражение позволяло Пашиняну и его окружению свалить всю ответственность на ставленников режима Кочаряна-Саргсяна, которые до последнего принимали решения в так называемой «НКР».

Что касается письма Арутюняна, которое он якобы готов был направить в Баку, то это одна из его попыток выйти сухим из воды. Он и остальные представители карабахских вооруженных группировок понимают, что их дела плохи. Суд предоставляет доказательства нарушений правил и обычаев войны, терроризма и сепаратизма, поэтому они пытаются очернить свою бывшую власть, заявляя, что всеми процессами во время войны руководил Пашинян.

«Жертва»

20 февраля Араик Арутюнян сказал, что сожалеет о произошедших фактах преступлений:

«Я ознакомился с предъявленными прокуратурой обвинениями. Мне известно, какие процессы произошли в Карабахе в последние 34 года. Сожалею. Конфликт произошел по подстрекательству советских спецслужб. Поэтому мы считаем себя жертвами».

Тут, конечно, Арутюнян нагло врет. Советские спецслужбы сыграли немалую роль в образовании «раковой опухоли» на карте Азербайджана, но движение «миацум» было образовано не советскими спецслужбами, а армянскими националистами, деятельность которых, хоть и подпольно, не прекращалась ни на день с момента захвата Армении Красной армией. Намеренное переселение армян на территорию Карабаха началось еще со времен царской России и лишь продолжилось при Ленине и Сталине. Что касается работы советских спецслужб в этом направлении, то скорее эта была дополнительная сильная карта, а вовсе не первопричина возникновения армяно-азербайджанского конфликта.

Кто виноват? Спойлер: все

На самом деле ответственность за преступления в годы Второй Карабахской войны несут и Пашинян, и Арутюнян, и военачальники как «армии обороны», так и ВС Армении.

Интересно, что после задержания ряда карабахских сепаратистов армянские власти проявляли нездоровый интерес к ним, требуя от Баку их освобождения и передачи Иревану. Теперь же ситуация проясняется.

Было очевидно, что возвращение значимых фигур, поддерживаемых реваншистами в Армении, могло бы создать множество проблем внутри страны: протесты, героизацию, нескончаемые комментарии в СМИ. Видимо, Пашинян взвесил все «за» и «против» и, осознавая возможные последствия, пытался вернуть армянских бандитов, опасаясь, что те могут рассказать в Бакинском суде много интересного о его «миролюбивой» политике.

Сейчас Арутюняну, Саакяну и Гукасяну уже нечего терять, поэтому они действуют по принципу «горит сарай — гори и хата». Уверены, что на следующих заседаниях мы услышим еще больше деталей о роли официального Иревана в событиях 2020 года.

Мурад Ахундов

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