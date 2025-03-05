Пожар на НПЗ: Али Асадов дал поручения по расследованию причин и устранению последствий - ФОТО

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 5 марта посетил нефтеперерабатывающий завод, где в среду произошел пожар, чтобы на месте изучить причины инцидента и понаблюдать за процессом его ликвидации.

Как сообщает 1news.az, глава правительства провел оперативное совещание с участием министра по чрезвычайным ситуациям, руководителей соответствующих структур, президента SOCAR и других ответственных лиц.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, президент SOCAR Ровшан Наджаф и другие должностные лица представили доклады о причинах пожара и оценке нанесенного ущерба.

Премьер-министр поручил провести тщательное расследование причин происшествия и принять решительные меры для предотвращения подобных случаев в будущем.