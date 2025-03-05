В России 700 тысяч мигрантов рискуют выдворением

Порядка 700 тысяч иностранцев к концу 2024 года не имели оснований для нахождения России, у них есть время легализоваться до 30 апреля, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«По нашим оценкам, на конец года (2024 - ред.) не имели оснований пребывания (в России - ред.) порядка 700 тысяч иностранных граждан. До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус. По истечении данного срока будет задействован весь правовой инструментарий вплоть до выдворения», - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.

Источник: РИА Новости