Директор ЦРУ подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной.

Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

«Имелась в виду пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира», - написала она в соцсети X.

Хайнрик сопроводила запись ссылкой на материал газеты Financial Times, которая со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон приостановил обмен разведданными с Киевом. При этом, по словам одного из чиновников, США по-прежнему делятся разведывательной информацией о России и Украине со своими ближайшими союзниками, включая Великобританию, информировало издание.

Источник: ТАСС