Неизменная приверженность традициям лжи: По следам очередного заявления Пашиняна

То, что в политике не всегда и не все бывают искренни, факт общеизвестный. Но постоянно строить свою политику на лжи и ложных посылах означает не уважать себя, свой народ и продолжать загонять себя в тупик.

Ярким примером этому служит недавнее развернутое и полностью посвященное возможному открытию коммуникаций в регионе заявление премьер-министр Армении Никола Пашиняна, которое опубликовало издание Арменпресс.

Начинается этот очередной театр абсурда с обвинения Азербайджана в том, что он «эскалирует» ситуацию по вопросу региональных коммуникаций. То есть, оно практически посвящено обоснованию этого тезиса и объяснению «аудитории», какая Армения «белая и пушистая» при «неконструктивном» Азербайджане.

Итак, давайте по порядку.

Первый аргумент Пашиняна: «У Армении нет никаких односторонних обязательств. Обе стороны обязались открыть все транспортные и экономические коммуникации друг для друга. Сегодня ни одна транспортная или экономическая коммуникация в Азербайджане не открыта для Армении или для тех, кто проезжает через Армению։ ни одна дорога, ни одна железная дорога, ни один трубопровод, ни одна линия электропередачи, ни один кабель».

А мы и не в курсе того, сколько всего Азербайджан обязался «открыть Армении»! Было бы любопытно узнать, где это записано? А вот где записано, что обязалась конкретно Армения, так это Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, под которым стоит подпись самого Пашиняна - премьер-министра Республики Армения. Цитируем пункт 9 данного документа, посвященный транспортным коммуникациям: «9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».

Мы уже неоднократно комментировали содержание данного пункта, но для Пашиняна повторим еще раз - в нем есть обязательство Армении, которое не является взаимным и не обусловлено ничем: «Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

Все остальное - на взаимных началах. Эта норма соглашения директивная и обязательна к исполнению без предусловий. При этом нами не случайно выделены слова «безопасность» и «беспрепятственное движение», которые Армения пытается все время забыть.

Все остальные обязательства и Армении, и Азербайджана взаимны и решаются по согласованию. Но открытие «транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой» - это одностороннее обязательство Армении, которое подлежит безусловному выполнению, но на протяжении почти 5 лет не исполняется. А что делают, когда кто-то не выполняет своих обязательств? Его принуждают к этому! Вот именно это и следует уяснить для себя всем тем, кто продолжает грязные игры. Все преференции от открытия коммуникаций в регионе Армения может получить только после выполнения своих обязательств.

Вторая цитата. «Все дороги Армении открыты для Азербайджана. Еще в 2022 году правительство ввело в оборот проект решения об открытии трех пограничных пунктов на границе Армения-Азербайджан, что позволило бы азербайджанским грузовым и легковым автомобилям въезжать на территорию Армении и ездить, например, в Нахичевань и Турцию».

Обратите внимание: «Все дороги» (!), кроме почему-то Зангезурского коридора! Это – во-первых. А во-вторых, мировая общественность недавно имела возможность убедиться в «гостеприимстве» Армении в отношении азербайджанцев, правда, пока иранских. Только за исполнение песни было возбуждено уголовное дело, и они были изгнаны из Армении. Страшно представить, что произойдет, если на территории Армении появятся граждане Азербайджана.

Третья цитата: «Конечно, нет инфраструктур для въезда в Нахичевань, и они должны быть построены, но это тоже можно сделать довольно быстро».

Говоря о конструктивности Армении, Пашинян не предпринимает ничего для открытия коммуникаций после подписания Трехстороннего заявления. Он не собирается этого делать - это надо понять всем. Однако, несмотря на это, Азербайджан строит на своей территории железнодорожные и автомобильные дороги до условной азербайджано-армянской границы.

Четвертая цитата: «…грузовые автомобили могут въезжать на территорию Республики Армения по участку Лачин-Корнидзор через КПП Корнидзор, проезжать по нашим дорогам до армяно-турецкой границы и въезжать в Турцию через КПП Маргара. То же самое и в обратном направлении. Физическая инфраструктура, необходимая для таких транзитных грузоперевозок, готова прямо сейчас, осталось принять де-юре решение. Мы готовы принять это решение, если будет заинтересованность со стороны Азербайджана и Турции. Мы обеспечим безопасность этих грузоперевозок, но если возникнет психологическая сложность для азербайджанских водителей и грузовиков, то эти грузоперевозки могут быть организованы турецкими грузовиками, которые всегда ездили и продолжают активно ездить по дорогам Армении. То же самое могут делать и грузовики из других стран».

А что мешает быть столь же конструктивным для открытия Зангезурского коридора? Пашинян прикрывается «конструктивными предложениями» для продвижения того, что, на его взгляд, выгодно Армении, игнорируя при этом взятые этой страной на себя обязательства и замыливая ими мирный процесс.

Пятая цитата - УБИЙСТВЕННАЯ (!): «Но еще раз хочу официально констатировать, что Армения никогда не брала на себя никаких ни письменных, ни устных обязательств, не соглашалась и даже не намекала на то, что обеспечение безопасности на ее территории, включая международные или азербайджанские пассажирские или грузовые перевозки, должно или может быть делегировано другой стране. Ничего подобного не было, просто не было. Наоборот, Армения взяла на себя обязательство гарантировать безопасность транзита, что мы готовы сделать».

Здесь, как говорится, без комментариев. И только вновь отсылка господина Пашиняна к его же рукой подписанному Трехстороннему заявлению (п.9).

Шестая цитата: «…мы предложили на данном этапе начать открытие коммуникаций с железнодорожных грузовых перевозок по направлению Зангелан-Мегри-Ордубад и обратно, а также по направлению Ерасх-Ордубад-Мегри и обратно».

Не знаю, как у читателя, но у автора данной статьи от этого заявления Пашиняна складывается впечатление, что это мы проиграли войну Армении, никакого Трехстороннего заявления не было, и армяне сегодня диктуют условия и снисходительно делают нам предложения, а Азербайджан только этого и ждет, чтобы угодить ее интересам. При чем здесь дорога «Ерасх-Ордубад-Мегри и обратно»? Армении следует решать свои проблемы самой и на своей территории. Однозначно: подобные предложения Армении направлены на затягивание переговорного процесса, препятствуют разблокированию коммуникаций, уводят от выполнения ею своих обязательств.

Седьмая цитата: «Если заботой Баку является обеспечение надежной перевозки грузов в Нахичевань и из Нахичевани, то этот вопрос решен. Осталось только, чтобы Азербайджан сказал «да». Некоторое время займет строительство железной дороги Нрнадзор-Карчеван на территории Республики Армения. На участке Ерасх-граница Нахичевани тоже должен быть построен короткий участок железной дороги, но это необходимо для железнодорожного сообщения Армения-Армения и Азербайджан-Турция, и эту работу можно выполнить за короткий срок».

Первые два предложения вменяемы, хотя и должны были прозвучать в 2020 году. Но остальная часть цитаты – полный бред! Какое «строительство железной дороги Нрнадзор-Карчеван», какой «участок Ерасх-граница Нахичевани», какое «железнодорожное сообщение Армения-Армения»? Какое отношение они имеют к транспортному сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана?

В заключение приведем три вывода, которые напрашиваются сами собой после полного ознакомления с шедевральным заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна:

1. У армян все очень плохо с географией: термин «Западный Азербайджан» упоминается Пашиняном не к месту. Он действительно ЗАПАДНЕЕ.

2. Очередная попытка нанести ущерб азербайджано-иранским отношениям бесполезна.

3. Армянам стоит принять постановление о признании Трехстороннего заявления в качестве литературы обязательной для прочтения каждого и заучивания наизусть. Дабы не подводила их больше девичья память.

Намик Алиев