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Фонд Возрождения Карабаха и «AmCham Азербайджан» провели встречу на тему «Возрождение Карабаха: история Азербайджанского ренессанса» - ФОТО

First News Media20:20 - 05 / 03 / 2025
Фонд Возрождения Карабаха и «AmCham Азербайджан» провели встречу на тему «Возрождение Карабаха: история Азербайджанского ренессанса» - ФОТО

4 марта 2025 года состоялась деловая встреча с участием членов Американской торговой палаты в Азербайджане – «AmCham Азербайджан», посвященная вопросам восстановления и реконструкции Карабаха, а также продвижению культуры благотворительности и пожертвований.

В мероприятии приняли участие более 100 членов «AmCham Азербайджан», в том числе представители местных и зарубежных компаний. Почетным гостем встречи стал председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха (QDF) Рахман Гаджиев, выступивший перед гостями с подробной презентацией.

Вначале с речью перед участниками встречи выступил операционный директор «AmCham Азербайджан» Заур Керимов. Он поприветствовал гостей мероприятия и ознакомил их с реализуемыми и новыми проектами организации.

Президент «AmCham Азербайджан» Даянат Садуллаев в своем выступлении рассказал участникам о деятельности организации и сотрудничестве с Фондом Возрождения Карабаха. Он высоко оценил вклад QDF в процесс восстановления освобожденных территорий и подчеркнул, что «AmCham Азербайджан» намерена принять еще более активное участие в будущих проектах.

Даянат Садуллаев отметил, что благодаря этому сотрудничеству члены организации смогли непосредственно ознакомиться с проектами по восстановлению освобожденных территорий и процессом их реализации, что является отличной возможностью для дальнейшего участия в этих инициативах.

Затем председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев представил презентацию на тему «Возрождение Карабаха: история Азербайджанского ренессанса».

В своем выступлении председатель Правления отметил, что под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева доблестная Азербайджанская армия одержала историческую Победу в Отечественной войне, что сформировало в регионе новые возможности. В настоящее время на освобожденных территориях активно продолжаются масштабные работы по восстановлению и реконструкции.

Рахман Гаджиев подробно рассказал о процессах восстановления населенных пунктов и исторических памятников, строительстве новых дорог и мостов, создании промышленных предприятий, переселении жителей в Карабах в рамках Государственной программы «Великое возвращение», а также о мерах по обеспечению их занятости.

Он отметил, что Фонд Возрождения Карабаха реализует фандрайзинговые и информационные проекты на различных платформах с целью ускорения процесса восстановления и реконструкции освобожденных территорий.

Проведение подобных мероприятий способствует консолидации различных заинтересованных сторон, государственных структур и компаний вокруг идеи «Возрождения Карабаха», укреплению национальных и моральных ценностей посредством продвижения культуры благотворительности. В этом направлении существуют большие возможности для совместной реализации проектов с членами «AmCham Азербайджан».

Рахман Гаджиев подчеркнул важность усиления партнерства между государственным и частным секторами, поддержки инфраструктурных проектов, образовательных и социальных инициатив, а также активного продвижения благотворительной деятельности. Он призвал местных и зарубежных инвесторов внести вклад в процесс восстановления Карабаха и обеспечение его устойчивого развития.

Председатель Правления предоставил участникам мероприятия подробную информацию о реализуемых проектах, осуществляемых при поддержке доноров Фонда Возрождения Карабаха, а также о завершенных и продолжающихся инициативах по привлечению пожертвований.

После своего выступления Рахман Гаджиев ответил на вопросы участников встречи, обсудил возможные перспективы сотрудничества в рамках направленных на восстановление Карабаха проектов.

В завершение мероприятия председателю Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахману Гаджиеву была вручена специальная благодарственная награда от «AmCham Азербайджан».

Отметим, что в рамках встречи была организована выставка «От трагедии к Победе», на которой посредством фотографий был представлен процесс восстановления и строительства на освобожденных территориях.

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