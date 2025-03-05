Трамп заявил о готовности США принять Гренландию в свой состав

Соединенные Штаты готовы принять в свой состав Гренландию, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп отметил, что Вашингтон полностью поддерживает право народа Гренландии определить свое будущее, и если гренландцы захотят, то США «с радостью» примут их в свой состав. По его словам, для достижения этого результата ведется работа со всеми заинтересованными сторонами.

Президент подчеркнул, что США рассматривают Гренландию как территорию, имеющую стратегически важное значение не только для национальной, но и для международной безопасности, и готовы вкладывать средства в ее развитие. По словам Трампа, Америка сделает жителей острова богатыми и поднимет регион на такие высоты, о которых гренландцы даже не мечтали.

Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат Гренландию.

Источник: Gazeta.Ru