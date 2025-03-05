Трамп высказался о политических преследованиях в США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед палатой представителей и сенатом конгресса, заявил, что покончил с произволом федерального правительства, со стороны которого он подвергался преследованию при администрации его предшественника Джо Байдена.

«Мы покончили с применяемым в качестве оружия правительством, при котором, например, действующий президент вправе жестоко преследовать своего политического оппонента вроде меня. И чем это обернулось?» — сказал американский лидер.

Он также отметил, что смог «покончить с государственной цензурой и восстановить свободу слова» в Соединенных Штатах.

Источник: Gazeta.Ru