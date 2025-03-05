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Трамп: США намерены восстановить контроль над Панамским каналом

First News Media10:05 - 05 / 03 / 2025
Трамп: США намерены восстановить контроль над Панамским каналом

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен «восстановить контроль» над Панамским каналом, ответственным за эту работу будет госсекретарь Марко Рубио.

Соответствующее заявление он сделал, выступая во вторник перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.

«Моя администрация восстановит контроль над Панамским каналом, и мы уже приступили к этому», - заявил Трамп. «Ответственным будет Марко Рубио. Удачи, Марко. Теперь мы знаем, кого винить, если что-то пойдет не так», - подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что «крупная американская компания заявила о намерении приобрести порты» по обе стороны Панамского канала. «Панамский канал был построен американцами для американцев, а не для других, но остальные могут им пользоваться», - продолжил хозяин Белого дома, выразив мнение о том, что соглашение о передаче канала панамскому правительству «было много раз грубо нарушено». «Мы передавали его не Китаю, а Панаме, и мы его вернем», - подчеркнул Трамп.

Ранее гонконгская компания CK Hutchison Holdings заявила, что продаст американским инвесторам долю в 90% в своем дочернем предприятии, которое управляет портами по обе стороны Панамского канала. Группа инвесторов, в которую вошли BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited, также приобретет 80% в других дочерних предприятиях, которые владеют и управляют 43 портами и 199 причалами в 23 странах. Стоимость активов составляет $22,8 млрд.

Трамп неоднократно заявлял без предоставления доказательств, что Китай контролирует канал, и подчеркивал желание США вернуть контроль над ним. 20 января в инаугурационной речи он заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал. Ранее он подчеркивал, что передача контроля над ним в 1999 году была «жестом сотрудничества», а не уступкой другим странам.

Источник: ТАСС

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