Трамп анонсировал историческое решение по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что в текущую неделю будет принято «историческое решение» по расширению добычи редкоземельных металлов в США.

Новая мера была анонсирована им в выступлении перед конгрессом.

Также Трамп планирует расширить добычу и производство ряда критических минералов.

По его словам, это необходимо для укрепления национальной безопасности и сокращения зависимости от импорта из Китая и других стран.

Источник: Gazeta.Ru