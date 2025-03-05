Трамп анонсировал историческое решение по редкоземельным металлам
Президент США Дональд Трамп заявил, что в текущую неделю будет принято «историческое решение» по расширению добычи редкоземельных металлов в США.
Новая мера была анонсирована им в выступлении перед конгрессом.
Также Трамп планирует расширить добычу и производство ряда критических минералов.
По его словам, это необходимо для укрепления национальной безопасности и сокращения зависимости от импорта из Китая и других стран.
Источник: Gazeta.Ru
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